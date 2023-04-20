Владимир Якушев рассказал о темпах жилищного строительства на Урале

Доклад полпреда по УрФО прозвучал на заседании штаба комиссии по региональному развитию и Минстроя РФ

Полпред по УрФО Владимир Якушев выступил на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию и коллегии Минстроя РФ. Представитель президента на Урале подвел итоги строительного сезона 2022 года и рассказал о планах по благоустройству и развитию территорий в округе, сообщает пресс-служба полпредства.



Владимир Якушев, выступая перед заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным и главой Минстроя Иреком Файзуллиным, озвучил итоги работы строительной отрасли в 2022 году. По его словам, несмотря на введение Западом санкций, строительный рынок вовсе не просел.

«Сейчас в стройке почти восемь с половиной миллионов квадратных метров. Это на полмиллиона квадратных метров больше, чем на аналогичную дату прошлого года», — отметил полпред президента.

По данным Якушева, в 2022 году в УрФО вообще зафиксировали рекордный объем строительства жилья — 8,5 миллиона «квадратов». Между тем в 2018 году, при старте нацпроекта «Жилье и городская среда», уральские регионы сдавали около 6 миллионов квадратных метров в год.

Отдельно полпред рассказал о росте объемов в индивидуальном жилищном строительстве: с 2020 года ввод такого жилья в федеральном округе вырос с 0,24 до 0,31 квадратного метра на человека.

Кроме того, в регионах УрФО сейчас реализуется 67 проектов с привлечением инфраструктурных кредитов из федерального бюджета. Намечены к реализации 144 проекта комплексного развития территорий, что позволит ликвидировать 140 тысяч «квадратов» аварийного жилья и построить 8,8 миллиона квадратных метров новых квартир.

Наконец, за последние пять лет на Урале благоустроили почти семь тысяч общественных пространств, а число населенных пунктов с благоприятной городской средой с 2017 года выросло более чем в два раза. Напомним, например, что в 2022 году Челябинск, по данным Минстроя РФ, прибавил 11,5 процента в индексе комфортности, а Верхнеуральск стал лидером по динамике развития городской среды во всем федеральном округе.