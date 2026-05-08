Владимир Якушев раскритиковал введение новых ГОСТов и запретов

Он подчеркнул, что необоснованные инициативы могут нести вред

Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев раскритиковал инициативы, призванные регулировать некоторые бытовые практики.

Например, депутаты внесли предложение регулировать фотосъемки младенцев: обязательная сертификация фотографов, использование только естественных поз, а также одноразовых атрибутов для съемок. В партии этот подход посчитали необоснованным.

«Зачастую такие идеи депутатов воспринимаются как откровенная глупость и попытка мешать жить так, как люди привыкли. Если речь идет о безопасности жизни и здоровья, если предложение защищает людей — тогда оно полезно. А когда инициатива не обоснована, ни с кем не обсуждалась, создает сложности — она только вредна», — подчеркнул Владимир Якушев.

По его словам, новые инициативы должны публично обсуждаться, учитывать мнение специалистов сферы и граждан, которых коснутся изменения. Предложения, не учитывающие эти позиции, могут быть не только не полезны, но и вредны.