Владимир Якушев: «Проверки не должны мешать работе бизнеса»

Полпред президента России в УрФО поручил снизить административную нагрузку на бизнес в условиях санкций

В Челябинской области и других регионах Уральского федерального округа будут сокращены проверки бизнеса. Об этом на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, передает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО.

На сегодняшний день во всех регионах Уральского федерального округа наблюдается повышенный спрос на некоторые продукты и лекарства, из-за чего в магазинах растут цены и их дефицит. По словам Владимира Якушева, власти регионов мониторят ситуацию, оперативно реагируют на изменения и взаимодействуют с торговыми и аптечными сетями. При этом полпред президента в УрФО отметил, что в условиях санкций административную нагрузку на бизнес следует сократить, то есть уменьшить количество проверок.

«Главная задача сейчас — оперативно перестроить экономику. Для этого нужно дать бизнесу возможность заниматься бизнесом»,— сказал Владимир Якушев.

Также на совещании обсудили обстановку на рынке труда. Полномочный представитель президента РФ в УрФО отметил, что влияние западных санкций на рынок труда будет иметь отложенный эффект. Но регионы уже сейчас начали получать целевые федеральные средства на создание временных рабочих мест и переобучение тех, кто потерял работу.

Обсудили участники совещания и ситуацию с коронавирусом. Владимир Якушев отметил, что темпы распространения болезни заметно снизились за минувшую неделю, но расслабляться рано: в мире распространяется новый штамм — стелс-омикрон, который характеризуется повышенной заразностью. Поэтому ситуация с заболеваемостью также остается на контроле.