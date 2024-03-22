Владимир Якушев провел заседание Совета по молодежной политике УрФО

Полпред заявил, что поддержка молодых является приоритетом государственной политики

Полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев провел заседание Совета по молодежной политике Уральского федерального округа. Якушев подчеркнул, что поддержка молодых является приоритетом государственной политики, сообщает пресс-служба полномочного представителя.

«Молодежная политика — это сфера, которая очень быстро меняется, подхватывает новые тренды. Нам нужно уметь быстро ориентироваться и отвечать на запросы, которые есть у молодежи. От того, как будут работать государственные институты и меры поддержки, зависит, каким будет поколение, которому предстоит вести Россию вперед, достойно отвечать на вызовы в политике и экономике», — заявил Владимир Якушев.

Особенное внимание Якушев призвал уделить поддержке молодых специалистов. Эта тема станет ключевой на молодежном форуме «Утро», который пройдет в Екатеринбурге в июне.

Напомним, во время последнего послания Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал новый национальный проект «Молодежь России». До 1 апреля идет сбор инициатив, которые необходимо включить в нацпроект. Полпред Владимир Якушев предложил организовать в регионах УрФО площадки для обсуждения таких предложений.