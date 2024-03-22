Полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев провел заседание Совета по молодежной политике Уральского федерального округа. Якушев подчеркнул, что поддержка молодых является приоритетом государственной политики, сообщает пресс-служба полномочного представителя.
«Молодежная политика — это сфера, которая очень быстро меняется, подхватывает новые тренды. Нам нужно уметь быстро ориентироваться и отвечать на запросы, которые есть у молодежи. От того, как будут работать государственные институты и меры поддержки, зависит, каким будет поколение, которому предстоит вести Россию вперед, достойно отвечать на вызовы в политике и экономике», — заявил Владимир Якушев.
Особенное внимание Якушев призвал уделить поддержке молодых специалистов. Эта тема станет ключевой на молодежном форуме «Утро», который пройдет в Екатеринбурге в июне.
Напомним, во время последнего послания Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал новый национальный проект «Молодежь России». До 1 апреля идет сбор инициатив, которые необходимо включить в нацпроект. Полпред Владимир Якушев предложил организовать в регионах УрФО площадки для обсуждения таких предложений.