Полномочный представитель президента на Урале Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. На встреч обсудили санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионах УрФО, вакцинацию населения и рынок труда, сообщает пресс-служба полпреда.
Владимиру Якушеву доложили о ситуации с заболеваемостью на территории Урала. Заболеваемость коронавирусом в регионах УрФО снижается. Коэффициент распространения инфекции остался тем же, что и на прошлой неделе — 0,99. Количество госпитализаций по сравнению с прошлой неделей снизилось. В профильную медпомощь возвращены 3,6 тысячи коек. Фактически под лечение инфекции заняты 14 325 коек. Однако, во всех регионах УрФО превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ. Чаще всего болеют дети и подростки школьного возраста.
Напомним, накануне из больниц выписали 1290 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 117 тысяч 162 южноуральца. На лечении остаются 8 тысяч 663 человека.
Темпы прививочной кампании на прошедшей неделе по-прежнему находятся на высоком уровне. В сутки в среднем в регионах прививки получают более 45 тысяч человек. Полный курс вакцинации завершили пять миллионов жителей УрФО, или 40,9 процента населения.
Также на заседании обсуждали ситуацию на рынке труда. На учете в службах занятости, по данным на 3 декабря, состоит 60,7 тысячи жителей УрФО (на прошлой неделе — 61,2 тысячи человек — прим.). В некоторых регионах число безработных снижается, в других отмечается тенденция к росту.
«Необходимо тщательно разбираться с каждой ситуацией, разговаривать с предприятиями и организациями, где планируются увольнения. Выяснять причины, искать варианты. Если есть возможность — избегать сокращений. Самое важное — благополучие людей», — акцентировал внимание Владимир Якушев.
Отметим, что в Челябинской области уровень безработицы стал ниже доковидного. За год показатель уменьшился в 4 раза.
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