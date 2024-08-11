Владимир Якушев: «Профессия строителя — одна из самых почетных и уважаемых»

Полпред президента на Урале поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником

Традиционно во второе воскресенье августа в России отмечают День строителя. Полномочный представитель президента страны на Урале Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов отрасли и подчеркнул, что строительство — это один из краеугольных камней экономики и важнейший приоритет государственной политики.

«Развитие отрасли влияет на все без исключения сферы жизни. Рабочие, инженеры, проектировщики, труженики сопутствующих отраслей — золотой фонд индустрии. Каждый из вас пришел в профессию, чтобы сделать жизнь людей ярче, комфортнее, безопаснее»,— отметил Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что, несмотря на все трудности, с которыми столкнулась наша страна, представители отрасли продолжают воплощать новые масштабные проекты, наращивать темпы ввода жилья и благоустраивать общественные пространства.

«Впереди много задач. Уверен, вы будете решать их также ответственно и с большим энтузиазмом»,— добавил полпред президента.

Владимир Якушев пожелал строителям успешной реализации всех замыслов, здоровья и благополучия.