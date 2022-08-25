Владимир Якушев: «проблемы пострадавших дольщиков будут решены до конца 2023 года»

С начала года количество проблемных недостроев в УрФО уменьшилось вдвое

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на оперативном совещании поднял тему проблемных недостроев, по которым заключены договоры долевого участия граждан. Полпред отметил, что сейчас идут активные работы по восстановлению прав дольщиков и все проблемы пострадавших от недобросовестных застройщиков будут решены до конца 2023 года.



Сейчас в Едином реестре проблемных объектов Уральского федерального округа числятся 68 недостроев. По 52 из них заключены договоры долевого участия с гражданами. По словам полномочного представителя, с начала года их число уменьшилось вдвое.

Напомним, недавно в Челябинске продали проблемные недострои ЖК «Бриз» и ЖК «Ривьера». А вот 500 дольщиков проблемного ЖК «Радуга» начали получать свои квартиры в июле 2022 года.