Владимир Якушев призвал вовлекать трудных подростков в молодежные проекты

Полпред президента в УрФО провел совещание с заместителями губернаторов и правоохранителями

Полномочный представитель президента Владимир Якушев подчеркнул важность работы с молодежью и вовлечения подростков в различные проекты. Эти и другие вопросы обсудили в ходе совещания по повышению эффективности реализации государственной молодежной политики в УрФО. В работе приняли участие заместители губернаторов регионов, руководители правоохранительных структур, главные федеральные инспекторы, сообщили в пресс-службе полпреда.

Полпред подчеркнул, что работа с молодежью не терпит формализма и должна быть основана на понимании психологии молодых людей, их жизненных ценностей, ориентиров и устремлений. Важно уметь заинтересовать подрастающее поколение и не бояться отвечать на сложные вопросы, в том числе анализируя современные события.

«Вести этот диалог должны люди, которые пользуются у молодежи авторитетом и способны мотивировать на творчество и развитие», — отметил Владимир Якушев.

Особое внимание участники совещания уделили работе с трудными подростками, их вовлечению в молодежные проекты. Владимир Якушев призвал вести работу с такими ребятами постоянно, бороться за них душой и сердцем.