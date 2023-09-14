Владимир Якушев призвал приблизить обучение студентов к реальному производству

Для этого нужны совместные программы образовательных учреждений и предприятий

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев предложил усилить взаимодействие вузов, колледжей и промпредприятий. Об этом он рассказал во время совещания с представителями «Уралвагонзавода».

«Промышленность испытывает кадровый голод. Особенно это касается высококвалифицированных специалистов. Необходимо выстроить тесное взаимодействие профессиональных образовательных учреждений и предприятий-заказчиков. Совместно разрабатывать обучающие программы и использовать гибкий подход к каждому трудоустраиваемому. Это позволит максимально приблизить студентов к реальному производству и параллельно вести учебный процесс», — пояснил полпред.

Примеры такого взаимодействия уже есть. Например, студенты старших курсов некоторых вузов могут заключать договора на целевое обучение. Также может проводиться ускоренное обучение для работников предприятий со средним профессиональным или высшим образованием, обучение работников предприятий по программам допобразования и так далее. Добавим, что в Челябинской области активно внедряется программа «Профессионалитет». В рамках нее на Южном Урале открыли четыре новых образовательных кластера.