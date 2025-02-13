Владимир Якушев призвал к широкому обсуждению Стратегии развития образования

Предложения от «Единой России» внесены в Стратегию развития образования

Партия «Единая Россия» инициировала широкое обсуждение Стратегии развития образования на площадке профильной комиссии Генсовета. С инициативой выступил секретарь Генсовета Владимир Якушев, подчеркнувший важность анализа и обсуждения документа с учетом мнений граждан, экспертных прогнозов и возможностей государства.

По мнению Якушева, особое внимание в Стратегии надо уделить содержанию образования, его инфраструктуре, образовательным стандартам и уровню учебной нагрузки. Он отметил, что родители и ученики часто жалуются на большое количество обязательных предметов и объемы домашних заданий, с которыми школьники не справляются без помощи взрослых.

«В Стратегии должны быть предложены решения, которые снизят нагрузку на школьников, но при этом обеспечат современный уровень знаний и компетенций», — заявил Владимир Якушев.

Также секретарь Генсовета подчеркнул необходимость продолжения работы по улучшению инфраструктуры образовательных учреждений, чтобы они соответствовали современным стандартам. Важно создать условия труда для учителей, чтобы они могли полностью посвятить себя детям, разгрузив их от отчетности и бюрократических процедур.

Владимир Якушев также отметил необходимость доработки системы оплаты труда учителей, чтобы она соответствовала их нагрузке и позволяла достойно зарабатывать в школе, а не уходить в репетиторство. Он подчеркнул важность сбалансирования оплаты труда учителей по всей стране и контроля за внедрением новой модели оплаты труда, которая тестируется в ряде регионов.

В высшем образовании, по мнению секретаря Генсовета, необходимо устранить разрыв в уровне оплаты труда преподавательского состава и руководства вузов. Он предложил сделать наличие справедливой системы оплаты труда одним из критериев оценки эффективности работы руководства вузов.

Стратегия также должна учитывать пространственную специализацию и организацию учебных заведений, развивая специальности, востребованные работодателями в конкретных регионах. Якушев призвал объединить усилия Министерства науки и образования, Министерства просвещения и Министерства труда для оперативного реагирования на потребности рынка труда.

По поручению председателя партии Дмитрия Медведева и решению XXII Съезда «Единой России», партия сформирует прозрачный и понятный рейтинг качества образования вузов и учреждений среднего профессионального образования. Эта инициатива также должна войти в Стратегию.

Якушев также предложил закрепить полномочия между федерацией и регионами в сфере образования, чтобы губернаторы могли более эффективно планировать развитие образования в своих регионах.

Отдельно он подчеркнул необходимость определиться с формой государственной итоговой аттестации для выпускников школ, собирающихся поступать в вузы. По его мнению, либо нужно сохранить ЕГЭ и прекратить дискуссии на эту тему, либо отказаться от него и предложить новую форму аттестации.

Глава комиссии Генсовета «Единой России» Елена Шмелева отметила, что в основе Стратегии должны быть вопросы суверенности российского образования и национального целеполагания. Она подчеркнула важность формирования системы ценностей на всех уровнях образования через просветительские и общественно значимые проекты.

Замминистра просвещения Ирина Шварцман заверила, что Минпросвещения учтет все предложения «Единой России» при разработке Стратегии развития образования.