Владимир Якушев принял участие в «Елке желаний»

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе исполнил мечту семиклассника Кирилла

В ходе всероссийской акции «Ёлка желаний» поздравил с наступающим Новым годом Кирилла Останина, ученика 7 класса из города Каменска-Уральского, и передал ему подарок, о котором он мечтал — электрогитару с необходимой аппаратурой. Полпред также поздравил всю семью Останиных, в том числе и годовалую сестренку Кирилла. Как сказала мама Кирилла: «Сегодняшнее событие — настоящее новогоднее чудо, о котором мы не могли даже мечтать».



В свою очередь полпред Владимир Якушев пожелал Кириллу успехов в учебе, в том числе и в музыкальной школе, в которую Кирилл обязательно поступит, а его семье — счастья, здоровья и добра. В ответ Кирилл сыграл на гитаре несколько композиций.



«Ёлка желаний» — специальная акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной», приуроченная к новогодним праздникам, проводится с 2017 года по инициативе Президента России Владимира Путина. Базовой площадкой акции является информационный ресурс-платформа «Россия — страна возможностей». В рамках акции представители общественных организаций, органов власти и управления, просто неравнодушные граждане исполняют желания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; людей с ограниченными возможностями здоровья; детей в возрасте от 3 до 17 лет, проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума; детей и пожилых людей от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.



Акция получила широкий отклик в Челябинской области. В ней принял участие губернатор Алексей Текслер, руководители ведомств, главы муниципалитетов, общественники и депутаты.