Владимир Якушев приехал в поселок Киолим

Полпред президента на Урале оценил обстановку после подтопления

Сегодня, 27 июля, в поселок Киолим под Карабашом, который затопило накануне вечером из-за прорыва дамбы, прибыл полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Губернатор Алексей Текслер рассказал ему о случившемся, показал последствия подтопления и сообщил, что в ближайшее время всем пострадавшим из-за прорыва выплатят компенсацию.

Напомним, ЧП произошло вечером 26 июля. Из-за прорыва дамбы поселок Киолим на метр ушел под воду. На место сразу же выехали спасатели. Местных жителей эвакуировали.

Утром вода вернулась в русло реки и ушла из поселка. Губернатор Алексей Текслер осмотрел территорию и побеседовал с местными жителями. Он пообещал, что в ближайшее время всем пострадавшим из-за ЧП выплатят компенсацию. Затем начнут оценивать ущерб.

Как сейчас выглядит поселок — смотрите в нашем репортаже.