Владимир Якушев предложил ввести родительский контроль за питанием во всех школах УрФО

Пока родители контролируют качество еды в 65 процентах учебных заведений

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев проконтролировал вопрос обеспечения горячим питанием младшеклассников Урала. В планах полпреда — довести до 100 процентов охват родительским контролем школьных столовых.



По данным полпредства, в регионах Урала на сегодня более 700 тысяч учеников 1—4-х классов. Все они, согласно поручению президента России Владимира Путина, с 1 сентября 2020 года получают бесплатное горячее питание.

«Питание школьников должно отвечать всем стандартам и требованиям безопасности. Поэтому основное внимание сосредоточено на качестве продуктов и блюд, а также сбалансированности меню. Эти вопросы находятся на постоянном контроле органов Роспотребнадзора, однако не последнюю роль играет родительский контроль», — отметил Владимир Якушев.

Как сообщил полпред, на последнем заседании оперативного штаба по организации горячего питания Министерства просвещения РФ прозвучало предложение объединить усилия Народного фронта и Национальной родительской ассоциации для контроля за качеством питания школьников.

Напомним, поручение президента по организации бесплатного питания для младшеклассников предусматривало трехлетний подготовительный период, то есть строго обязательной для всех школ эта услуга стала только в начавшемся учебном году. Однако в Челябинской области все первые — четвертые классы получают бесплатные обеды уже с 1 сентября 2020 года, а годом раньше по инициативе губернатора Алексея Текслера была введена бесплатная раздача молока ученикам начальной школы.