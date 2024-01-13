Владимир Якушев поздравил журналистов с профессиональным праздником

День российской печати ежегодно отмечается 13 января

Полномочный представитель президента России на Урале Владимир Якушев поздравил журналистов, издателей, работников редакций и ветеранов профессии с Днем российской печати. Он отметил, что за последние десятилетия медиасфера пережила серьезные трансформации, но умение журналистов понимать и передавать настроения людей и их проблемы осталось неизменным.

«В разы выросла и ответственность профессионального журналистского сообщества. Сегодня важно не только показывать достоверную и полную картину происходящих событий. Нужно помогать аудитории ориентироваться в бурном потоке информации. Настраивать людей на созидание, прививать нравственные ценности и жизненные ориентиры, объяснять сложное простым и понятным языком»,— сказал Владимир Якушев.

Полпред президента поблагодарил журналистов за преданное отношение к своему делу, приверженность к высоким профессиональным стандартам, а также внимание к сложным проблемам и готовность находить пути их решения.

С Днем российской печати журналистов также поздравил губернатор Алексей Текслер.