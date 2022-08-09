Владимир Якушев поздравил жителей УрФО с Международным днем коренных народов

Праздник отмечается ежегодно 9 августа с 1994 года

Сегодня, 9 августа, отмечается День коренных малочисленных народов мира. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил представителей коренных народов и отметил, что коренные этносы — это бесценное достояние России, а их самобытная культура подчеркивает национальное многообразие нашей страны.

«На Урале и в Западной Сибири живут манси и ханты, нагайбаки, ненцы, селькупы и эвенки. И каждый этнос имеет возможность продолжать традиции предков, сохранять свою идентичность, язык, культуру, органично вплетая их в жизнь современного общества»,— заявил полпред президента в УрФО.

По словам Владимира Якушева, в Уральском федеральном округе накоплен уникальный опыт поддержки коренных малочисленных народов. По многим параметрам он не имеет равных не только в России, но и в мире.

«Уверен, коренные этносы наших регионов добьются новых успехов в экономическом и социальном развитии, создании культурных ценностей. А главное — они навсегда останутся неотъемлемой частью братской семьи российских народов! Желаю вам благополучия, здоровья, долгой и счастливой жизни на родной земле!» — поздравил Владимир Якушев.

Отмечать Международный день коренных народов мира 9 августа постановила Генеральная ассамблея ООН в 1994 году. В этот день состоялось первое заседание рабочей группы по коренному населению.