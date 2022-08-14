Владимир Якушев поздравил жителей УрФО с Днем строителя

Праздник отмечается во второе воскресенье августа

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил строителей с профессиональным праздником, который отмечается 14 августа. По его словам, строительная отрасль играет важнейшую роль в экономике нашей страны, а сама профессия является одной из самых востребованных и популярных.

«Вызовы, с которыми столкнулась наша страна, не обошли стороной строительный комплекс. Перед строителями возникли сложные и амбициозные задачи. Уверен — отрасль достойно с ними справится. Так происходило всегда. Так будет и теперь»,— подчеркнул Владимир Якушев.

По его словам, важно, чтобы все объекты в УрФО были достроены, а также стартовало строительство новых объектов. Меры государственной поддержки позволяют выполнить и те, и другие задачи, добавил Владимир Якушев.

Полпред президента в УрФО поблагодарил строителей за благоустроенные города, современную дорожную инфраструктуру, промышленные соцобъекты, а также ветеранов строительной отрасли за заложенные традиции.

«Дорогие строители! Пусть воплощаются в жизнь самые смелые проекты! Желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных свершений, радости и гордости за свою работу, которую вы так хорошо делаете!»— поздравил Владимир Якушев.

Поздравление с Днем строителя губернатора Челябинской области Алексея Текслера — здесь.