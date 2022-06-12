Владимир Якушев поздравил жителей УрФО с Днем России

Главной силой страны полпред президента назвал трудолюбивых и талантливых людей

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев обратился к жителям Уральского федерального округа с поздравительной речью по случаю Дня России.

Полпред заметил, что этот праздник знаменует собой многовековой путь Отечества, его победы и достижения. А поводов для гордости у жителей страны немало.

Главной силой страны полпред назвал ее трудолюбивых, талантливых и щедрых людей, которые любят Родину и готовы противостоять любым вызовам.

«Сегодня наша страна, наша армия снова на переднем крае борьбы с нацизмом. Россия протянула руку помощи миллионам жителей Донбасса и других регионов Украины. Наши доблестные воины с честью выполняют долг, достойно переносят все тяготы и опасности. Трудности делают нас только сильнее. Так будет и на этот раз — вместе мы справимся с любыми сложностями. Обеспечим безопасность и будущее для России, для наших детей и внуков»,

— заявил Владимир Якушев.

Также южноуральцев поздравил с праздником губернатор Челябинской области Алексей Текслер.