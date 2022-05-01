Владимир Якушев поздравил жителей Челябинской области с Первомаем

Праздник Весны и Труда традиционно отмечается 1 мая

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей Челябинской области с Первомаем. По его словам, праздник Весны и Труда — это славная традиция, которая символизирует достижения и стремления человека.

«Работа — это не только финансовая стабильность. Это способ реализовать себя, помочь другим, изменить мир к лучшему. Уральский федеральный округ вносит значительный вклад в экономику страны. За каждым достижением стоит колоссальный труд каждого из вас»,— отметил Владимир Якушев.

Он пожелал южноуральцам безграничных возможностей, амбициозных целей, крепкого здоровья и успехов во всех добрых начинаниях.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также поздравил жителей Челябинской области с праздником Весны и Труда.