Владимир Якушев поздравил жителей Челябинской области с Новым годом

По словам полпреда президента в УрФО, уходящий год изменил восприятие привычных вещей

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей Челябинской области с наступающим Новым годом. Он отметил, что для каждого человека это волнительный миг, ведь в конце года каждый подводит итоги, строит планы и вместе со своими близкими мечтает о будущем.

«Уходящий год изменил наше восприятие привычных вещей. Побудил искать нестандартные решения. Испытывая на прочность, объединил нас, сделал сильными и сплоченными. Научил правильно использовать наши силы и возможности, решать сложные задачи. И, несмотря ни на что, двигаться вперед — к намеченным целям», — отметил Владимир Якушев.

По его словам, 2022 год напомнил о главных вещах в жизни — чести, совести, долге и ответственности, а также о любви и верности своей стране. Все это, по мнению полпреда президента в УрФО, россияне смогли проявить в полной мере, а значит, удача и успех всегда будет на стороне русского народа.

«Дорогие земляки! Пусть 2023 год приумножит все хорошее, исполнит самые смелые планы и подарит как можно больше позитивных эмоций. Пусть счастье и любовь придут в каждый дом, в каждую семью! Здоровья и благополучия вам и вашим близким! С Новым годом, друзья!» — поздравил Владимир Якушев.