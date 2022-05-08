Владимир Якушев поздравил жителей Челябинской области с Днем Победы

Он отметил, что битва с нацизмом еще не окончена

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил южноуральцев с Днем Победы. Он отметил, что этот праздник является самым главным и самым дорогим для всех россиян.

«77 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. За победу нашему народу пришлось заплатить огромную цену. Но эти жертвы были не напрасны. Мы сокрушили вероломного и жестокого врага, предотвратили угрозу истребления и порабощения наций, гарантировали будущее для миллионов людей. Нашей главной силой стали сплоченность, единство народа, его воля и стойкость»,— подчеркнул он.

Владимир Якушев напомнил, что Победа ковалась на фронте и в тылу мужчинами и женщинами, детьми и стариками. И, по его словам, она навсегда останется в наших сердцах, в истории мира, страны и каждой семьи.

«Уважаемые друзья. Битва с нацизмом не закончилась в мае 45 года. На наших глазах нацизм вновь поднял голову. В борьбе с ним Россия снова на передовой. Уверен, победа будет за нами и в этот раз»,— добавил полпред президента в УрФО.

Также он выразил благодарность поколению Победителей и пожелал им крепкого здоровья, долгих лет жизни и стойкости духа.