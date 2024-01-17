Владимир Якушев поздравил жителей Челябинской области с 90‑летием региона

Южный Урал занимает особое место на карте России

Полномочный представитель президента России на Урале Владимир Якушев поздравил жителей Челябинской области с 90‑летием региона. Он подчеркнул, что Южный Урал — это особое место на карте страны, где сочетаются индустриальная мощь и красота природы, верность традициям и дух инноваций.

«Челябинская область — это регион, который вносит незаменимый вклад в укрепление оборонного и промышленного потенциала России. Здесь успешно развиваются наука и культура, образование, медицина и спорт, дружно живут люди различных национальностей»,— сказал он.

Владимир Якушев напомнил, что Челябинская область во времена трудностей и испытаний всегда подставляла надежное плечо Отечеству. Например, в годы Великой Отечественной войны южноуральские заводы выпускали танки и другую продукцию для нужд фронта, и сейчас три города области — Челябинск, Магнитогорск и Златоуст — гордо носят звание «Город трудовой доблести». В послевоенные годы регион стал центром атомной промышленности и одним из локомотивов российской экономики. Свои позиции Челябинская область не сбавляет и сегодня.

«Южный Урал — это такой регион, где каждый может реализовать себя. И с каждым днем открывается все больше возможностей для его жителей. Дорогие друзья! Вы ставите перед собой масштабные цели и, не сомневаюсь, достигнете их. Успехов вам на этом пути! Счастья, благополучия, успехов и процветания!»— пожелал Владимир Якушев.