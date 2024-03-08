Владимир Якушев поздравил женщин с 8 Марта

Он отметил, что особенно ярко их лучшие качества проявляются в дни испытаний

В Международный женский день полномочный представитель президента России на Урале Владимир Якушев поздравил девочек, девушек, женщин, мам, бабушек, сестер с главным весенним праздником. Он подчеркнул, что на женской созидательной энергии, их знаниях и профессионализме держатся целые отрасли, а сами женщины успешно совмещают самые разные роли.

«Особенно ярко ваши лучшие качества проявляются в дни испытаний. В этот день особенно хочется поздравить тех из вас, кто защищает нашу страну на передовой специальной военной операции. Трудится на оборонных заводах. Ждет близких, которые выполняют свой ратный долг на поле боя. Оказывает гуманитарную помощь. Спасибо вам за вашу смелость, за ваш труд, за вашу любовь и чуткость, поддержку и веру. За то, что делаете наш мир лучше!»— сказал Владимир Якушев.

Он пожелал женщинам весеннего настроения, крепкого здоровья, любви и согласия.