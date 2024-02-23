Владимир Якушев поздравил защитников Отечества с праздником

23 Февраля отмечают как мужчины, так и женщины

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Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, полномочный представитель президента России на Урале Владимир Якушев поздравил тех, кто во все времена оберегал страну и заботился о ее безопасности.

«В этот день мы склоняем головы перед памятью павших воинов. Отдаем дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны. Особые слова признательности адресуем военнослужащим, которые решают стратегические задачи в ходе специальной военной операции. Мы искренне гордимся вами. Каждый из вас — герой, пример мужества, взаимовыручки, стойкости», — сказал он.

Также Владимир Якушев заявил, что за бойцами надежный тыл, и поблагодарил всех, кто поддерживает военнослужащих.

По его словам, смелость и стойкость героев, а также самоотверженный труд и поддержка помогут стране добиться Победы.