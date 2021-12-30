Владимир Якушев поздравил южноуральцев с наступающим Новым годом

Полпред президента в УрФО отметил, что, несмотря на все трудности, 2021 год принес много хорошего

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил южноуральцев с наступающим Новым годом и отметил, что уходящий 2021 год выдался непростым.

«Дорогие земляки! Скоро мы проводим уходящий год. Как обычно бывает в жизни, он выдался неоднозначным. Принес немало сложностей, неприятных и тяжелых моментов. Но хорошего было больше. Прошедший год сделал нас сильнее и добрее. Мы стали больше ценить близких и друзей, дружбу и любовь, помощь и заботу. Трудности раскрыли в людях лучшие качества. Таков характер нашего народа, и никакие испытания не смогут его изменить. Убежден — наступающий год будет лучше предыдущего. Мы верим в это, готовы для этого работать, а значит — наши мечты сбудутся!» — сказал Владимир Якушев.

Полпред президента в УрФО пожелал, чтобы в новом, 2022 году южноуральцам сопутствовала удача, а энергия и профессионализм стали залогом успешной реализации всех намеченных планов и проектов.

«Искренне желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго! С Новым годом, друзья, с новым счастьем!» — поздравил Владимир Якушев.