Владимир Якушев поздравил южноуральцев с Днем защитника Отечества

По словам полномочного представителя президента в УрФО, российская армия всегда была и будет народной

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В День защитника Отечества полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей Челябинской области и отметил, что это всенародный праздник, так как защита Родины — это долг и обязанность каждого гражданина.

«Наша армия всегда была и будет народной. Ее сила — в любви и поддержке людей, их готовности отдать все ради свободы и независимости своей страны. Именно это помогло нам победить в Великой Отечественной войне. Выстоять в годы холодной войны. Сохранить и укрепить суверенитет России в наши дни»,— отметил Владимир Якушев.

По его словам, живую связь народа и армии показала и специальная военная операция. Находящиеся на передовой бойцы каждый день ощущают поддержку миллионов людей, в числе которых работники оборонных предприятий, волонтеры, родные и близкие военнослужащих.

«Давайте пожелаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мужества и силы духа. Мы знаем — рубежи Родины, ее свобода и будущее — под надежной защитой!»— заключил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе.