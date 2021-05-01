Владимир Якушев поздравил южноуральцев с Днем Весны и Труда

Традиционно праздник отмечается 1 мая

Сегодня, 1 мая, в России отмечается День Весны и Труда. Полномочный представитель президента Российской Федерации Владимир Якушев поздравил жителей Уральского федерального округа с праздником и отметил, что этот день символизирует стремление человека к созидательному труду и миру, которые являются основой успешного развития нашей страны.

«1 Мая — дата, которая объединяет в себе историю и воплощенные в этом празднике устремления в будущее. Регионы Уральского федерального округа вносят значительный вклад в экономику России. Убежден, что вместе мы сможем укрепить мощь нашей страны, достойно ответить на вызовы времени»,— сказал Владимир Якушев.

Также он пожелал жителям Уральского федерального округа крепкого здоровья, уверенности в своих силах и новых достижений.