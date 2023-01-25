Владимир Якушев поздравил южноуральцев с Днем российского студенчества

Он отметил, что будущее нашей страны находится в руках талантливой и творческой молодежи

Сегодня, 25 января, российские студенты отмечают Татьянин день. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил студентов и отметил, что студенческие годы — это первые осознанные шаги во взрослую жизнь, время смелых мечтаний и решительных действий, обретения верных друзей, профессии и уверенности в себе.

«В Уральском федеральном округе — инициативная, отзывчивая и творческая молодежь. Вы достойно представляете свои вузы на международных, всероссийских и региональных конкурсах. Участвуете в федеральных программах и волонтерских движениях. Развиваете собственные проекты и предлагаете нетривиальные решения для сложных задач. В ваших руках — будущее нашей страны. Это большая ответственность, но вам она по плечу»,— сказал Владимир Якушев.

Полпред президента в УрФО пожелал студентам, чтобы у них всегда все получалось, лучшие идеи находили воплощение, а рядом были надежные соратники. Также он пожелал ребятам успехов на всех экзаменах, главный из которых — жизнь.