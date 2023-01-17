Владимир Якушев поздравил жителей Челябинской области с днем рождения региона

Челябинская область была образована из южной части упраздненной Уральской области в 1934 году

Сегодня, 17 января, Челябинской области исполняется 89 лет. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил южноуральцев и отметил, что Челябинская область — это опорный регион России, драйвер ее промышленного, социального и культурного развития.

«На протяжении веков здесь ковалась индустриальная мощь страны, ее экономическое и оборонное могущество. Впечатляющую динамику регион сохранил и в наши дни. Он остается одним из лидеров в производственных, научных и социальных инновациях, в формировании и укреплении технологического суверенитета России»,— отметил Владимир Якушев.

По словам полпреда президента в УрФО, на Южном Урале успешно решаются оставшиеся от прошлого проблемы в социальной и экологической сферах, улучшается качество воздуха и воды, проводится большая работа по оздоровлению окружающей среды. Он уточнил, что всем этим область обязана ее жителям — трудолюбивым и талантливым людям, верным избранному делу и своему родному краю.

«Дорогие друзья! Желаю вам всего самого доброго! Пусть регион развивается и хорошеет! Пусть раскрывается его потенциал»,— пожелал Владимир Якушев.