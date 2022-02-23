Владимир Якушев поздравил южноуральских защитников с 23 Февраля

Полпред президента в УрФО поблагодарил ветеранов

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил южноуральцев с Днем защитника Отечества и отметил, что в этот особый для России праздник благодарят тех, кто стоит на страже ее рубежей.

«С особой благодарностью мы вспоминаем поколение победителей — ветеранов Великой Отечественной войны. Именно они показали нам пример воинской доблести, мужества, самоотверженного служения Отчизне. И те, кто пришел им на смену, я уверен, достойно продолжат дело наших дедов и прадедов. Служба в Вооруженных силах — дело волевых, отважных, сильных духом людей. Ваш вклад в безопасность страны невозможно переоценить»,— сказал Владимир Якушев.

Полпред президента отметил, что сейчас интересы России защищают не только офицеры и солдаты, но и инженеры, которые разрабатывают самое мощное оружие в мире, и программисты, которые стоят на страже цифровой безопасности, и врачи.

«С праздником, дорогие защитники Отчества! Желаю вам успехов в службе на благо России, здоровья, счастья, благополучия, мирного неба!»— поздравил Владимир Якушев.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также поздравил южноуральцев с Днем защитника Отечества.