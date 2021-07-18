Владимир Якушев поздравил южноуральских металлургов с профессиональным праздником

Полпред президента России в УрФО отметил, что металлургия является фундаментом уральской экономики

Сегодня, 18 июля, в России отмечается День металлурга. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил ветеранов и работников металлургической промышленности с профессиональным праздником и отметил, что металлургия — это отрасль, которая когда-то определила облик регионов Уральского федерального округа и кардинальным образом изменила Россию.

«Челябинская область выпускает пятую часть готового проката в стране. Свердловская производит четверть стальных труб, треть рафинированной меди и сто процентов титанового проката. Отрасль обеспечивает бесперебойную работу промышленных предприятий, строительной сферы и теплоэнергетического комплекса»,— отметил Владимир Якушев.

По его словам, профессия металлурга сложна и опасна, и покорить металл могут лишь сильные духом. На сегодняшний день у станков и печей стоят почти 140 тысяч жителей Уральского федерального округа — это те, кто выбрал профессию металлурга по зову сердца и пошел по стопам своих отцов и дедов.

«Искренне благодарю каждого за добросовестный труд и верность профессии! Благополучия, счастья и здоровья вам!»— пожелал Владимир Якушев.

Напомним, День металлурга традиционно отмечается в третье воскресенье июля.