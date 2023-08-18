Владимир Якушев поздравил выпускников проекта «Команда Урала. Реформация»

Из 1500 человек до финала дошли 27 участников

«Я горжусь нашей молодежью. Вы — главный двигатель развития страны и ее регионов. Все пути для вас открыты. Решения и выбор за вами. А мы готовы помочь вам найти свое призвание»,

— отметил Владимир Якушев.