Сегодня, 18 августа, состоится торжественное вручение дипломов выпускникам проекта «Команда Урала. Реформация». Из 1500 человек, которые приняли участие в проекте, до финала дошли 27 участников. Отметил заслуги выпускников полпред президента в УрФО Владимир Якушев, сообщили в пресс-службе политика.

Участники проекта выполняли задания по основам управленческих знаний, экономике и праву, а также по истории, культуре и географии Урала, прошли управленческую диагностику. Обучение по программе профессиональной переподготовки «Эффективный менеджмент в публичном пространстве» прошло в каждом из регионов Уральского федерального округа.

«Я горжусь нашей молодежью. Вы — главный двигатель развития страны и ее регионов. Все пути для вас открыты. Решения и выбор за вами. А мы готовы помочь вам найти свое призвание», — отметил Владимир Якушев.
Добавим, что ранее Владимир Якушев обсудил борьбу с терроризмом с федеральными чиновниками. С февраля прошлого года в России предотвратили 188 террористических преступлений. Об этом доложили на заседании Национального антитеррористического комитета, которое провел директор ФСБ Александр Бортников.