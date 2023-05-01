Владимир Якушев поздравил уральцев с Первомаем

Полпред президента России в УрФО отметил, что Урал славится богатыми трудовыми традициями

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей Челябинской области и всего Урала с Днем весны и труда. Он отметил, что праздник напоминает о важности труда и его роли в нашей жизни, а также о том, что каждый россиянин несет ответственность за свой вклад в развитие и укрепление своей страны.

«Уральский федеральный округ славится богатыми трудовыми традициями. В металлургии, нефтегазодобыче, в сельском хозяйстве, оборонной промышленности, в науке — в этих и многих других сферах наши регионы добились значительных успехов. Во основе этих успехов лежит труд уральцев»,— подчеркнул Владимир Якушев.

Он поблагодарил всех, кто прославляет регионы Уральского федерального округа своим талантом и мастерством и пожелал уральцам реализации всех намеченных планов и успехов в труде.