Владимир Якушев поздравил уральцев с наступающим Новым годом

Он отметил, что Россия многое сделала в 2023 году, но в следующем году предстоит еще больше

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Полномочный представитель президента России на Урале Владимир Якушев поздравил уральцев с наступающим Новым годом. Он отметил, что 2023 год был годом серьезной и глубокой работы, уверенных ответов на вызовы современного мира и максимальной отдачи в решении стоящих перед Россией задач.

«Мы действительно сделали очень много. В условиях внешнего давления успешно перестроили экономику. Сохранили стабильность в социальной сфере. Укрепили оборонную мощь страны, обеспечив наших воинов всем необходимым для победы. Огромный вклад в это внесли регионы Уральского федерального округа. Как и прежде, Урал и Западная Сибирь остаются надежной опорой России. Все достигнутое нам предстоит закрепить в новом году. Он ставит перед страной еще более серьезные задачи»,— сказал Владимир Якушев.

По его словам, в 2024 году России необходимо сохранить динамику роста экономики, решить фундаментальные вопросы кадрового обеспечения, продолжить реализацию национальных проектов и федеральных программ, повысить качество жизни людей. И, конечно же, обеспечить достижение целей специальной военной операции.

«Все это требует единства общества. Уверен, его политическую зрелость подтвердят выборы президента России в марте будущего года. Это событие определит вектор дальнейшего развития страны. Сделает ее еще более сплоченной, мощной, уверенной в своих силах»,— подчеркнул полпред президента в УрФО.

Владимир Якушев пожелал жителям уральских регионов удачи, благополучия, успехов и новых свершений в наступающем году, а также исполнения всех желаний.