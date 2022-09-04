Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

Праздник отмечается в первое воскресенье сентября

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой отраслей. Он подчеркнул, что люди, стоявшие у истоков нефте- и газодобычи в УрФО, полностью изменили промышленный облик северных регионов, поскольку не отступили и создали современные производства и построили новые города.

«Работа на буровых и газовых вышках, переработка и транспортировка природных ресурсов требует высокой квалификации и ответственности. И даже сейчас при использовании современных машин и оборудования это по-прежнему непростой труд в суровых природных условиях. Перед предприятиями ТЭК стоят масштабные задачи. Уверен, что верность традициям, профессионализм и мужество позволят преодолеть все сложности. А планка качества российской нефте- и газодобычи будет только расти»,— сказал Владимир Якушев.

Он поздравил всех, кто трудится и трудился на буровых, газовых и нефтяных промыслах, а также тех, кто добывает, транспортирует и перерабатывает углеводородное сырье. Владимир Якушев пожелал им успехов, счастья, здоровья и уверенности в завтрашнем дне.

Поздравление губернатора Челябинской области с Днем нефтяника здесь.