Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем флага России

Полпред отметил важность символа единства и независимости Отечества

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей уральских регионов с Днем Государственного флага России. Поздравительный адрес жителям Челябинской области передали в аппарате полпреда.

«Государственный флаг — символа единства и независимости нашего Отечества. В нем воплощается живая связь времен — славного прошлого и великого будущего, достижений предков и героев наших дней, верности традициям и открытости всему новому, меняющему к лучшему нашу жизнь», — отметил он.

Владимир Якушев подчеркнул, что с бережного отношения к государственным символам начинается воспитание достойных граждан страны, способных решать масштабные задачи по развитию России, укреплению ее могущества и защите национальных интересов.

«Пусть российский триколор вдохновляет нас на новые достижения и успехи! Желаю всем вам здоровья и благополучия, успехов в созидательном труде на благо Отечества! С праздником! С Днем российского флага!» — пожелал Владимир Якушев.

Напомним, сегодня, в государственный праздник, челябинскую телебашню подсветят цветами флага. Ко Дню российского флага приурочили фестиваль оркестров Росгвардии. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона с пожеланиями и поздравлениями.