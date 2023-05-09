Владимир Якушев поздравил уральцев с 9 Мая

Полпред президента России в УрФО отметил, что российская армия спасла от нацизма все человечество

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей Челябинской области и всего Урала с Днем Победы, который отмечается сегодня, 9 мая. Он отметил, что это священный для России день. В годы Великой Отечественной войны российская армия отразила угрозу, которую никто не мог остановить, и спасла Европу и все человечество.

«Сегодня кое-кто пытается забыть об этом и обелить нацизм. Не случайно он снова поднял голову у наших западных границ. Но историю переписать нельзя. Написанную кровью правду не смыть никакими измышлениями. Урок истории придется выучить и тем, кто угрожает нам. Они закончат так же, как их предшественники»,— сказал Владимир Якушев.

Он отметил, что врага громила вся страна. Победу ковали сотни тысяч бойцов на фронте, рабочие в заводских цехах, инженеры в конструкторских бюро, крестьяне на полях и на фермах. Этим праздником нынешнее поколение обязано ветеранам и труженикам тыла. По мнению Владимира Якушева, это удивительные люди, у которых следует учиться силе духа и вере в свою страну.

«Тесную связь армии и народа еще раз показала специальная военная операция. Сегодня наши земляки на передовой успешно решают поставленные боевые задачи, а работники оборонных предприятий, волонтеры и все мы поддерживаем их и их семьи, обеспечиваем самым необходимым. И верим, победа будет за нами и в этот раз!»— заключил полномочный представитель президента в УрФО.