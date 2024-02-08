Владимир Якушев поздравил уральских ученых с Днем российской науки

Лучшие умы России работают на благо Отечества уже 300 лет — со дня основания Российской академии наук

В День российской науки, который отмечается сегодня, 8 февраля, полномочный представитель президента на Урале Владимир Якушев поздравил научное сообщество с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что благодаря ученым и исследователям в УрФО сформирована сильнейшая научная школа, а любовь к науке прививается даже детям.

Владимир Якушев напомнил о том, что в этом году праздник имеет особое значение, ведь Российской академии наук, в ознаменование 275‑летия со дня основания которой был учрежден праздник, исполняется 300 лет. И уже три века подряд лучшие умы страны работают на благо Отечества.

«Отделения Российской академии наук работают по всей стране, одно из самых мощных — на Урале. Благодаря вашей работе в Уральском федеральном округе сформирована сильная научная школа. По инициативе президента России в округе созданы и успешно действуют два научно-образовательных центра мирового уровня. Они нацелены на эффективное взаимодействие науки и бизнеса, поддержку перспективных разработок молодых ученых. Вузы и предприятия Урала и Западной Сибири активно включились в работу НОЦ»,— сказал полпред президента.

Владимир Якушев добавил, что в регионах Урала многое делается и для воспитания интереса к науке у молодежи: строятся детские научные площадки, работают молодежные лаборатории и действуют самые разные меры поддержки.

Поздравляя ученых, полпред президента поблагодарил их за большой и кропотливый труд, а также пожелал новых открытий, энергии и вдохновения.