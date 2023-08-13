Владимир Якушев поздравил уральских строителей с профессиональным праздником

Полпред президента в УрФО отметил, что строительная сфера всегда была и остается одним из драйверов экономики России

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил строителей с профессиональным праздником. Он отметил, что строительная отрасль успешно развивается и главная составляющая этого успеха — это мастера, которые работают на стройках, а также руководители строительных компаний и специалисты профильных ведомств.

«В этом году мы отмечаем десять лет с момента создания Минстроя России. За это время заложен прочный фундамент отрасли. Сейчас все делается для того, чтобы обеспечить ее стабильность и долгосрочное развитие: разработан комплекс мер государственной поддержки, внедряются передовые технологии и инженерные решения, сформированы механизмы, позволяющие сократить весь цикл стройки»,— рассказал Владимир Якушев.

По его словам, на Урале уже много лет сохраняется положительная динамика в строительстве жилья, социальной и промышленной инфраструктуры, и все это благодаря энтузиазму и энергии строителей.

Владимир Якушев пожелал работникам строительной отрасли успешно завершить действующие проекты и запустить новые, а также поблагодарил за умение противостоять сложностям.