Владимир Якушев поздравил уральских школьников с Днем знаний

В этом году в первый класс пойдут 180 тысяч детей из регионов УрФО

Сегодня, 1 сентября, в День знаний, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил школьников с новым учебным годом и отметил, что этот день особенно значим для тех, кто впервые переступает порог школы.

«Первый звонок сегодня звучит для 180 тысяч первоклассников Уральского федерального округа. Эти звуки сопряжены с волнением, переживаниями и надеждами. Важно каждому из этих ребят дать уверенность в себе. Показать возможности, которые приведут их к их мечтам», — сказал Владимир Якушев.

Он отметил, что регионы Урала обладают качественной инфраструктурой для всестороннего развития детей: строятся и ремонтируются школы, расширяется сеть центров дополнительного образования, улучшается техническая база образовательных учреждений.

«Уважаемые школьники, родители, педагоги! Пусть новый учебный год будет интересным и насыщенным! Пусть будет много ярких достижений и новых открытий! Благополучия, энергии и счастья! В добрый путь!» — пожелал полпред президента в УрФО.