Владимир Якушев поздравил уральских школьников с Днем знаний

Поздравления в этот день также принимают родители учеников, студенты и педагоги

Вся страна сегодня отмечает День знаний. Школьников, студентов и педагогов с 1 Сентября поздравил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев. Он отметил, что в этот праздник дети становятся чуточку старше, а взрослые, наоборот, на мгновение возвращаются в детство.

«Сегодня в регионах Уральского федерального округа за парты сядут более полутора миллионов школьников. Их будущее зависит от нас. В наших силах создать условия, в которых каждый ребенок сможет реализовать себя. В округе активно строят школы, открывают современные образовательные центры „Точки роста“, внедряют новые технологии в обучении. Образовательная инфраструктура создает возможности для развития и творчества, поиска и воплощения идей и проектов школьников»,— рассказал Владимир Якушев.

При этом он подчеркнул, что главная роль в организации учебного процесса принадлежит учителям, так как именно они дают детям знания и помогают определиться с выбором будущего пути.

Полпред президента в УрФО пожелал ребятам, их родителям и педагогам яркого и интересного учебного года, насыщенного знаниями и впечатлениями, а также здоровья и новых достижений.