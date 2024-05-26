Владимир Якушев поздравил уральских предпринимателей с профессиональным праздником

Их инициативность на дает экономике стоять на месте, отметил полпред президента в УрФО

26 мая отмечается День российского предпринимательства. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил бизнесменов с профессиональным праздником и подчеркнул, что предпринимательство — это энергия экономики и сила, которая не дает ей стоять на месте.

«Поддержка предпринимательства — приоритет государственной политики России. В регионах Уральского федерального округа органы власти стараются создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса. Прислушиваются к пожеланиям предпринимателей и помогают им справляться со сложностями. Поддерживают инициативы и стимулируют развитие бизнеса»,— сказал он.

И, по мнению Владимира Якушева, системная работа дает свои результаты: за год количество субъектов малого бизнеса в УрФО выросло почти на 20 тысяч и достигло почти 540 тысяч субъектов, в которых заняты более двух миллионов человек. По его словам, за этими цифрами стоит большой труд предпринимателей, их инициативность и стойкость.

Владимир Якушев пожелал предпринимателям, чтобы все у них складывалось удачно, а работе сопутствовал успех.

Поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.