Владимир Якушев поздравил уральских пенсионеров с Днем пожилых людей

Он отметил, что государство поддерживает старшее поколение по самым разным направлениям

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил старшее поколение уральцев с Международным днем пожилых людей. Он назвал пенсионеров гордостью и опорой общества, а также отметил, что поддержка пожилых людей является одной из приоритетных задач государства.

«В каждом регионе УрФО работа по поддержке пожилых людей идет по самым разным направлениям: социальная помощь, здравоохранение, спорт, культура, образование. Все это открывает для людей серебряного возраста массу возможностей, и они ими охотно пользуются», — сказал Владимир Якушев.

По его словам, активности и энергии уральских пенсионеров можно только позавидовать: они создают творческие объединения, занимаются спортом и физкультурой, путешествуют, участвуют в волонтерских организациях.

Полпред президента в УрФО пожелал пожилым людям беречь в себе этот настрой, быть здоровыми, счастливыми и бодрыми духом. Также Владимир Якушев пожелал пенсионерам, чтобы рядом с ними всегда находились их близкие.