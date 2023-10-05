Владимир Якушев поздравил уральских педагогов с Днем учителя

По его словам, это сложная, но важная профессия

Сегодня, 5 октября, отмечается Всемирный день учителя. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральских преподавателей и подчеркнул, что учитель — это одна из самых сложных, но важных профессий.

«Вы ведете детей по безграничному миру знаний и помогаете им найти свой путь, учите видеть ошибки и исправлять их. Собственным примером прививаете высокие морально-нравственные качества. Помогаете им справляться с трудностями и достигать поставленных целей»,— отметил Владимир Якушев.

Полпред президента в УрФО поблагодарил педагогов за их терпение, самоотдачу, умение слушать и слышать учеников, а также за воспитание достойных поколений.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья! И пусть благодарность ваших учеников всегда заряжает вас энергией для новых профессиональных свершений!»— пожелал Владимир Якушев.

В День учителя, а также накануне праздника в России традиционно проходят различные мероприятия, в рамках которых поздравляют педагогов и награждают лучших представителей профессии.