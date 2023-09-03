Владимир Якушев поздравил уральских нефтяников и газовиков с профессиональным праздником

Праздник традиционно отмечается в первое воскресенье сентября

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. Он отметил, что с момента освоения углеводородных богатств Западной Сибири накоплен огромный опыт, который сейчас передается новой смене газовиков и нефтяников.

«Для Урала это особенный день. В сентябре 1953 года при бурении Березовской опорной скважины № 1 было открыто первое месторождение газа. Это открытие оказало огромное влияние на дальнейшую судьбу всей Западной Сибири — началось масштабное освоение ее углеводородных богатств. С тех пор накоплен колоссальный опыт. Западная Сибирь стала ключевым нефте- и газодобывающим регионом страны. Сегодня здесь добывается 90% газа и более 50% нефти», — рассказал Владимир Якушев.

По его словам, все это стало возможным благодаря титаническому труду первопроходцев, которые разрабатывали недра в тяжелейших условиях, и их последователям, которые хранят верность традициям и передают опыт следующим поколениям. За развитие нефтегазовой отрасли Владимир Якушев также поблагодарил ученых, инженеров и проектировщиков, которые создают уникальные технологии.

«Желаю всем работникам и ветеранам нефтегазовой отрасли благополучия и счастья! Пусть ваши ряды пополняют молодые энтузиасты! Пусть успешно реализуются масштабные проекты! И пусть Уральский федеральный округ всегда остается надежным фундаментом для российского топливно-энергетического комплекса», — поздравил полпред президента в УрФО.

В День работника нефтяной и газовой промышленности проходят различные мероприятия, в ходе которых поздравляют сотрудников профильных предприятий и награждают лучших.