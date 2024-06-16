Владимир Якушев поздравил уральских медиков с профессиональным праздником

Он отметил, что те, кто трудится в сфере здравоохранения, — люди особого склада

Полномочный представитель президента России на Урале Владимир Якушев поздравил с Днем медицинского работника. Он подчеркнул, что у медиков холодный ум и горячее сердце, и именно поэтому они принимают сложные решения, берут ответственность за жизнь других и бьются за своих пациентов до последнего.

«Уральский федеральный округ гордится своими медиками. Благодаря вашей самоотдаче, а также основательной поддержке со стороны государства — национальному проекту „Здравоохранение“ — медицинская отрасль полностью преобразилась. Стала более современной, высокотехнологичной и доступной»,— отметил он.

Владимир Якушев также поблагодарил медиков за то, что они с самого начала спецоперации оказывают помощь военнослужащим и мирным жителям, а также отправляются с гуманитарными миссиями в новые российские регионы и помогают коллегам в военных госпиталях.

В праздничный день Владимир Якушев пожелал медикам благополучия, счастья и крепкого здоровья.

Поздравил медиков с профессиональным праздником и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.