Владимир Якушев поздравил уральских машиностроителей с профессиональным праздником

Отрасль является одной из ведущих на Урале

Сегодня, 24 сентября, в России отмечается День машиностроителя. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и отметил, что машиностроение является сердцем Южного Урала, которое задает ритм смежным производствам и двигает вперед прогресс.

«Профессия машиностроителя требует широких компетенций, знаний и опыта. На предприятиях Уральского федерального округа самого различного профиля трудятся настоящие профессионалы своего дела. Уральские машиностроители внедряют инновации, успешно решают сложнейшие производственные задачи, вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности страны»,— подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред президента в УрФО поблагодарил машиностроителей за их труд, преданность профессии и мастерство и пожелал исполнения всех намеченных планов.

Машиностроение является одной из ключевых отраслей экономики нашей страны. От уровня машиностроения зависят обороноспособность государства, уровень экологической безопасности промышленного производства, удельные показатели валового внутреннего продукта и многое другое.