Владимир Якушев поздравил уральских атомщиков с профессиональным праздником

На атомных предприятиях трудятся целые династии

28 сентября в России отмечается День работника атомной промышленности. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил атомщиков с профессиональным праздником и подчеркнул, что благодаря их труду наша страна является одним из мировых лидеров по развитию атомной промышленности.

«За успехами атомной сферы стоят десятилетия самоотверженного труда талантливых ученых, инженеров и конструкторов. Их знания и опыт, которые они передают молодым поколениям. Сегодня в структуре госкорпорации „Росатом“ трудятся тысячи профессионалов. И с каждым годом численность сотрудников растет. Этому во многом способствует качественная система подготовки кадров, которая начинается буквально со школьной скамьи», — отметил Владимир Якушев.

По его словам, атомщики являются одним из самых сплоченных профессиональных сообществ России: в их рядах немало представителей целых династий, которые пришли в атомную отрасль по стопам родителей. И все вместе они двигают вперед науку и технологии и предлагают инновационные решения для безопасности страны.

«У атомной промышленности большие перспективы развития. Осваивать их предстоит вам. Желаю вам успехов, новых открытий и ярких, прорывных решений! Счастья, здоровья и благополучия!» — поздравил полпред президента в УрФО.