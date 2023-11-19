Владимир Якушев поздравил уральских артиллеристов и ракетчиков с профессиональным праздником

История Урала неразрывно связана с отечественной артиллерией

В День ракетных войск и артиллерии, который отмечается сегодня, 19 ноября, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил военнослужащих, а также ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что Урал неразрывно связан с отечественной артиллерией и именно ей обязана своим рождением промышленность уральских регионов.

«Прошли века, а уральская сталь, научные разработки, храбрость наших бойцов по-прежнему вносят весомый вклад в укрепление безопасности страны. И сегодня на вооружении ракетных войск и артиллерии стоят самые современные комплексы и системы, многие из которых разработаны и производятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Уральского федерального округа», — сказал Владимир Якушев.

Сейчас уральские ракетчики и артиллеристы с честью выполняют свой долг на полях сражений спецоперации. Они действуют четко и слаженно, и от их огневой поддержки зависит эффективность Российской армии.

Владимир Якушев поблагодарил их за самоотверженность, высокое военное искусство и верность воинскому долгу и пожелал успехов в службе на благо Отечества.