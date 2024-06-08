Владимир Якушев поздравил соцработников с профессиональным праздником

Он подчеркнул, что их работа требует больших душевных сил

В День социального работника полномочный представитель президента России на Урале Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов социальной сферы с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за чуткость и ответственность и подчеркнул, что их работа требует больших душевных сил и эмоционального напряжения.

«Каждый день вы помогаете людям в трудных жизненных ситуациях. Поддерживаете их в сложные моменты и помогаете вернуться к нормальной жизни. А это непростая задача»,— сказал он.

По словам Владимира Якушева, в регионах Урала соцработники выполняют множество задач: заботятся о детях и взрослых, пожилых и инвалидах, а также помогают участникам СВО и их семьям. И каждый из подопечных соцфондов, по словам полпреда президента, находит решение своих проблем и получает уверенность в завтрашнем дне.

Владимир Якушев пожелал соцработникам здоровья, энергии и сил.