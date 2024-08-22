Владимир Якушев поздравил с Днем Государственного флага России

Флаг — это то, с чего начинается воспитание любви к Родине, подчеркнул полпред президента на Урале

Традиционно 22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Полномочный представитель президента на Урале Владимир Якушев поздравил россиян и подчеркнул, что наш триколор — это не просто государственный символ, а знак надежды и стойкости в нынешних условиях неприкрытой агрессии.

«Воспитание любви к Родине в сердцах юных уральцев и сибиряков всегда начинается со знакомства с триколором. Российский флаг для каждого жителя Урала и России всегда олицетворяет единство и взаимоподдержку, благодаря которым мы вместе делаем жизнь в нашей стране лучше, комфортнее и счастливее», — добавил Владимир Якушев.

Он также подчеркнул, что с началом спецоперации российский флаг обрел еще один важный смысл — Знамя Победы.

В праздничный день полпред президента на Урале пожелал, чтобы флаг России всегда развевался над нашей сильной Родиной.